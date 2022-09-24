Фильм "Мир юрского периода: Господство" собрал более $1 млрд в мировом прокате

Научно-фантастический боевик Колина Треворроу «Мир Юрского периода: Господство», вышедший в мае 2022 года, собрал более $1 млрд в мировом прокате, передает Collider.

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Таким образом, лента повторила успехи двух первых частей трилогии «Мир Юрского периода», каждая из которых преодолевала миллиардную отметку. Обе предыдущие картины входят в топ-15 самых кассовых фильмов в истории: «Мир Юрского периода» находится на 7-й строчке рейтинга ($1,6 млрд), «Мир Юрского периода 2» занимает 12-е место ($1,3 млрд). В сумме все шесть фильмов франшизы «Парк Юрского периода» заработали в прокате свыше $6 млрд.

«Мир Юрского периода: Господство» по-прежнему идет вторым пунктом в списке самых кассовых лент 2022 года, уступая боевику «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом ($1,4 млрд). Третье место удерживает кинокомикс Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» ($955 млн).