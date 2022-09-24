Флоренс Пью: «Я всегда буду благодарна»

«Мы встретили так много талантливых людей, посетили несколько безумных мест, усердно работали в пыли пустыни и при этом хорошо выглядели. Спасибо всем, кто купил билеты, и тем, кто уже посмотрел фильм. Безумно осознавать, что каждая декорация и сцена занимает большую часть дня, а в этом фильме... было много чего! Взрывы, погони, подводные сцены, бег, выпивка и ещё бег... Этот фильм был такой эпической историей с таким большим размахом съёмок, и всё это в пиковое время в разгар ковида. За это я всегда буду благодарна. Всем, кто помогал снимать этот фильм, вашу преданность и любовь я ощущала каждый день. Спасибо вам. Вот несколько фотографий, которые я сделала за это время. Дальше будет больше!», — написала она.