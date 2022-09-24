Флоренс Пью: «Я всегда буду благодарна»

Флоренс Пью с благодарностью вспоминает время, проведённое на съёмках фильма «Не волнуйся, солнышко». В пятницу резонансная картина вышла в прокат и главная героиня отметила этот момент сентиментальным постом в сочетании со снимками с площадки. Среди закулисных кадров - фото, на котором кто-то толкает классический автомобиль в пустынном месте, оператор Мэтью Либатик едет по съёмочной площадке в троллейбусе, а Кейт Берлант позирует. Не обошлось и без забавного фото, на котором Пью высовывает язык, накручивая волосы на бигуди.
В противовес теориям фанатов о разногласиях с Оливией Уайлд, актриса также добавила снимок, на котором она вместе с режиссёром танцует в ярком образе. Её пост стал глотком свежего воздуха на фоне предположений о напряжении между актрисой и режиссёром. Несмотря на это Флоренс написала, как она благодарна всем тем, с кем работала рядом.
«Мы встретили так много талантливых людей, посетили несколько безумных мест, усердно работали в пыли пустыни и при этом хорошо выглядели. Спасибо всем, кто купил билеты, и тем, кто уже посмотрел фильм. Безумно осознавать, что каждая декорация и сцена занимает большую часть дня, а в этом фильме... было много чего! Взрывы, погони, подводные сцены, бег, выпивка и ещё бег... Этот фильм был такой эпической историей с таким большим размахом съёмок, и всё это в пиковое время в разгар ковида. За это я всегда буду благодарна. Всем, кто помогал снимать этот фильм, вашу преданность и любовь я ощущала каждый день. Спасибо вам. Вот несколько фотографий, которые я сделала за это время. Дальше будет больше!», — написала она.
Сама Оливия также отпраздновала премьеру фильма в социальных сетях, поделившись фотографией, на которой она и Пью улыбаются на съёмочной площадке. Гарри Стайлс и сценарист Кэти Зильберман также присоединились к ним, улыбаясь и наслаждаясь кофе-брейком.
«Я так глубоко благодарна за этот опыт и за необыкновенные усилия группы художников, благодаря которым это произошло. Мы собрались вместе, чтобы рассказать вам историю, и мы надеемся, что вы получите от этого удовольствие», — написала режиссёр.
Психологический триллер Уайлда вызвал немало споров ещё с того момента, как о премьере стало известно в июле 2019 года. В фильме «Не волнуйся, солнышко» Стайлс и Пью играют роли Джека и Элис — молодой пары, живущей, казалось бы, в идеальном городке Победа, штат Калифорния, в 1950-х годах. Когда в их идиллическом сообществе начинают появляться трещины, Элис становится не на шутку одержима характером работы своего мужа.