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24 минуты назад

Озвучивавший Дарта Вейдера актер завершил свою карьеру

Lenta.ruиещё 1

Американский актер Джеймс Эрл Джонс, озвучивавший персонажа Дарта Вейдера из фильмов «Звездные войны» в течение 40 лет, завершил свою карьеру. Об этом пишет Vanity Fair.

Озвучивавший Дарта Вейдера актер завершил свою карьеру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Джонс передал права на свой голос компаниям Lucasfilm и Respeecher. Они будут воссоздавать речь Дарт Вейдера с помощью искусственного интеллекта — таким же способом, как это было сделано в сериале «Оби-Ван Кеноби». Уточняется, что 91-летний Джонс покинул свой пост, поскольку его голос уже не подходил для космического злодея из-за возрастных изменений.

Голос Джонса прозвучал в легендарной франшизе более 10 раз. Впервые Дарт Вейдер заговорил голосом актера в 1977 году в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977). В последний раз озвучку от Джонса можно было услышать в картине «Скайуокер. Восход» 2019 года, в которой Темный лорд ситхов произносит короткую реплику.

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