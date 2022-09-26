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2 часа назад

Объявлены победители кинофестиваля «Новый сезон»

Кино-Панкиещё 2

В Сочи завершился первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Лучшим фильмом признана драма Руслана Братова «Экспресс», лучшим сериалом – «Алиса не может ждать» Натальи Мещаниновой.

Объявлены победители кинофестиваля «Новый сезон»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

«Экспресс» рассказывает о молодом человеке, который случайно выиграл в лотерее, но потерял билет. У него остаётся три дня, чтобы вернуть счастливые числа. «Алиса не может ждать» – история о пятнадцатилетней девочке, узнавшей о наступающей полной слепоте. Она решает заработать много денег и окунуться в богатую жизнь, занимаясь эскорт-услугами.

Героем «Нового сезона» выбран Данила Козловский за роль в сериале «13 клиническая», героиней — Лиза Ищенко за образ в «Алиса не может ждать».

Фильмы,Наталья Мещанинова,Руслан Братов,Данила Козловский,
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