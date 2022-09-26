Объявлены победители кинофестиваля «Новый сезон»

«Экспресс» рассказывает о молодом человеке, который случайно выиграл в лотерее, но потерял билет. У него остаётся три дня, чтобы вернуть счастливые числа. «Алиса не может ждать» – история о пятнадцатилетней девочке, узнавшей о наступающей полной слепоте. Она решает заработать много денег и окунуться в богатую жизнь, занимаясь эскорт-услугами.