Объявлены победители кинофестиваля «Новый сезон»

В Сочи завершился первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Лучшим фильмом признана драма Руслана Братова «Экспресс», лучшим сериалом – «Алиса не может ждать» Натальи Мещаниновой.
«Экспресс» рассказывает о молодом человеке, который случайно выиграл в лотерее, но потерял билет. У него остаётся три дня, чтобы вернуть счастливые числа. «Алиса не может ждать» – история о пятнадцатилетней девочке, узнавшей о наступающей полной слепоте. Она решает заработать много денег и окунуться в богатую жизнь, занимаясь эскорт-услугами.
Героем «Нового сезона» выбран Данила Козловский за роль в сериале «13 клиническая», героиней — Лиза Ищенко за образ в «Алиса не может ждать».