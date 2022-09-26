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1 час назад

Риз Уизерспун и Эштон Катчер сыграют влюбленных в ромкоме «К тебе или ко мне?»

Inc-News

Звезды разыграют историю давних друзей, которые неожиданно начали испытывать друг к другу иные чувства.

Уизерспун и Катчер сыграют в ромкоме «К тебе или ко мне?»
Фото: Inc-NewsInc-News

Netflix анонсировал на 10 февраля 2023 года релиз романтической комедии «К тебе или ко мне?» с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером в главных ролях.

Знаменитости сыграют давних друзей, которые помогают друг другу во всем и чуть ли не считают друг друга членами семьи.

Например, когда героиня актрисы пытается наладить собственную личную жизнь, герой Катчера присматривает за ее сыном-подростком.

Но постепенно персонажи начинают понимать, что настоящее счастье где-то совсем рядом и постепенно влюбляются друг в друга.

А так как это все-таки романтическая комедия, то создатели фильма обещают массу смешных моментов, бурю положительных эмоций и, конечно же, хеппи-энд.

Фильмы,Эштон Катчер,Риз Уизерспун,Netflix,
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