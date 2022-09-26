Уизерспун и Катчер сыграют в ромкоме «К тебе или ко мне?»

Звезды разыграют историю давних друзей, которые неожиданно начали испытывать друг к другу иные чувства.
Netflix анонсировал на 10 февраля 2023 года релиз романтической комедии «К тебе или ко мне?» с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером в главных ролях.
Знаменитости сыграют давних друзей, которые помогают друг другу во всем и чуть ли не считают друг друга членами семьи.
Например, когда героиня актрисы пытается наладить собственную личную жизнь, герой Катчера присматривает за ее сыном-подростком.
Но постепенно персонажи начинают понимать, что настоящее счастье где-то совсем рядом и постепенно влюбляются друг в друга.
А так как это все-таки романтическая комедия, то создатели фильма обещают массу смешных моментов, бурю положительных эмоций и, конечно же, хеппи-энд.