Уизерспун и Катчер сыграют в ромкоме «К тебе или ко мне?»

Звезды разыграют историю давних друзей, которые неожиданно начали испытывать друг к другу иные чувства.

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Netflix анонсировал на 10 февраля 2023 года релиз романтической комедии «К тебе или ко мне?» с Риз Уизерспун и Эштоном Катчером в главных ролях.

Знаменитости сыграют давних друзей, которые помогают друг другу во всем и чуть ли не считают друг друга членами семьи.

Например, когда героиня актрисы пытается наладить собственную личную жизнь, герой Катчера присматривает за ее сыном-подростком.

Но постепенно персонажи начинают понимать, что настоящее счастье где-то совсем рядом и постепенно влюбляются друг в друга.