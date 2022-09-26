Лопес выйдет замуж в фильме "Моя пиратская свадьба"

После недавней свадьбы с Беном Аффлеком актрисе вновь пришлось примерять платье невесты.

Фото: Inc-News Inc-News

27 января 2023 года на Amazon Prime Video выйдет новая романтическая комедия «Моя пиратская свадьба» режиссера Джейсона Мура.

Исполнители главных ролей – Дженнифер Лопес и Джош Дюамель, а их персонажи – Том и Дарси решили устроить необычную свадьбу в каком-нибудь диковинном местечке.

Потом в сюжете появляются преступные элементы, и жених с невестой попадают в эпицентр невероятных событий, в которых им приходиться и свои жизни спасать и еще думать о том, как бы спасти свадебное торжество. Гости-то уже приглашены!

По словам тех, кто участвовал в съемках фильма, Дженнифер Лопес, и без того талантливая актриса, на этот раз превзошла сама себя.