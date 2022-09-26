Фильм "Далекие близкие" выходит в прокат

Дебютный полнометражный фильм "Далекие близкие" Ивана Соснина, получивший две награды фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в Сочи, выходит в прокат. Об этом сообщает "Москва 24".

Фильм выйдет в прокат 29 сентября. По сюжету, одинокий учитель географии Борис и его сын проедут через всю Россию и выяснят причины своего отчуждения друг от друга.