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1 час назад

Фильм "Далекие близкие" выходит в прокат

Газета.Ru

Дебютный полнометражный фильм "Далекие близкие" Ивана Соснина, получивший две награды фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон" в Сочи, выходит в прокат. Об этом сообщает "Москва 24".

Фильм "Далекие близкие" выходит в прокат
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фестивале актера "Далеких близких" Евгения Сытого наградили специальным призом попечительского совета фестиваля. Режиссер картины был признан открытием фестиваля.

Фильм выйдет в прокат 29 сентября. По сюжету, одинокий учитель географии Борис и его сын проедут через всю Россию и выяснят причины своего отчуждения друг от друга.

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