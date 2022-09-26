Продюсер и сценарист «Зачарованных» Зак Эстрин умер в 51 год

Ему едва исполнился пятьдесят один год, поэтому многие знаменитости были шокированы этим известием.

Причины смерти Эстрина пока не афишируются, но о какой-то тяжелой болезни, если она и имела место быть, ни он сам, ни его близкие никогда не говорили вслух.