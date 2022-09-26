Продюсер и сценарист «Зачарованных» Зак Эстрин умер в 51 год

На его счету множество сценариев, по которым снимались самые кассовые фильмы.
Как сообщают западные СМИ, в Калифорнии скончался известный американский продюсер и сценарист Зак Эстрин.
Ему едва исполнился пятьдесят один год, поэтому многие знаменитости были шокированы этим известием.
Причины смерти Эстрина пока не афишируются, но о какой-то тяжелой болезни, если она и имела место быть, ни он сам, ни его близкие никогда не говорили вслух.
Зак Эстрин является продюсером и автором сценариев в таким фильмам, как «Побег», «Затерянные в космосе», «Река», «Однажды в стране чудес», «Зачарованные» и многим другим.