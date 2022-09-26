В ремейке "Волшебника страны Оз" появятся ЛГБТ-персонажи

Режиссер и сценарист ремейка "Волшебника страны Оз" Кенья Беррис сообщил, что в грядущем фильме будут ЛГБТ-персонажи. Об этом он сообщил в беседе с Variety.

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Режиссер объяснил, что первоисточник был аллегорией и отражением проблем своего времени - Великой депрессии в США и серии катастрофических пыльных бурь "Пыльный котел". Беррис заявил, что собирается отразить современный мир в новом фильме.

"Мы добавим различных персонажей из ЛГБТК+ комьюнити, а также культурных и социально-экономических сообществ, и расскажем историю, показывающую нашу действительность. Считаю, что сейчас самое подходящее время для этого", - подытожил режиссер.