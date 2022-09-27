«Мне больше не нужны насилие и обнаженка»

В российский прокат выходит один из лучших пока фильмов года, призер Каннского фестиваля (награда за лучшую режиссуру), хитроумно устроенный и фирменно стильный триллер корейца Пак Чхан-ука «Решение уйти», в котором полицейское расследование загадочного самоубийства оборачивается интригой не только детективной, но и пронзительно романтической. Пак Чхан-ук, автор «Олдбоя» и «Служанки», один из самых выразительных режиссеров современности, рассказал «Ленте.ру» о том, как стал более сдержанным и чего в «Решении уйти» добивался.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Лента.ру»: Как вам удалось добиться такого слияния двух жанров — полицейского триллера и романтической драмы? Они в «Решении уйти» не просто переплетены, но неотъемлемы друг от друга.

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Пак Чхан-ук: Если вы это почувствовали, то, значит, я добился своего — именно такое слияние и было моей целью. Мне было важно, чтобы и полицейский сюжет, и любовная линия стали единым, неделимым целым. Как я этого добивался? Вот, скажем, линия расследования. Герой-детектив, в принципе, пользуется стандартными в таком случае методами: осмотр места преступления, опрос свидетелей, наблюдение за подозреваемой из засады и, самое главное, ее допрос в участке. Все это обычные этапы расследования — но, если посмотреть на них с другого ракурса, через те же очень похожие стадии проходит и любовная история, причем более-менее любая. В корейском языке недавно стало популярным такое сленговое словечко 밀당 (мильтан) — которое означает одновременно притяжение и отталкивание. Вот и героев «Решения уйти» то притягивает, то отталкивает друг от друга. Это и искушение, и борьба с искушением, и вообще, они за фильм переживают целую гамму эмоций. При этом так как все расследование, а значит, и развитие любви героев проходит под запись, под наблюдением, — камер в комнате для допросов, взглядов коллег героев — то и они не могут открыто выражать свои чувства, вынуждены обходиться без слов, малейшими движениями лиц, взглядов, жестов. Таким образом, «Решение уйти» получился полицейским фильмом с детективной линией, с отношениями между следователем и подозреваемой и в то же время историей любви людей, которые не могут, кроме как намеками и сигналами, выразить чувства друг к другу.

В то же время это и фильм о кризисе среднего возраста, причем увиденном не без юмора. Как эта тема проникла в «Решение уйти»?

Даже не знаю! Я, вообще, старался привнести в фильм юмор, добавить несколько комичных моментов и сцен, но намерения связать этот юмор именно с возрастом героя у меня не было.

Вы говорили, что сделали главную героиню, подозреваемую в убийстве, китаянкой, чтобы была возможность пригласить на главную роль Тан Вэй. А почему вы решили еще и добавить в ее бэкграунд дедушку — героя корейской борьбы за независимость от Японии? В этом был политический смысл?

Никакого политического подтекста тут, как и в случае с национальностью героини, нет. Это нужно было, чтобы подчеркнуть, почему Су Рэ выбрала именно Корею для бегства из Китая. То есть ее дедушка — человек, которому Корея должна быть благодарна, а у его потомков, получается, есть право жить в стране. Кроме того, дедушке в Корее принадлежала собственная гора, и он, как вспоминает героиня, говорил ей, что она в любое время может туда приехать и почувствовать себя дома. И хотя право на владение горой семья потеряла и никаких документов у нее нет, Су Рэ выросла с этим знанием. Корея — ее историческая родина, а значит, она в любое время могла приехать и поселиться здесь, даже несмотря на то, что язык она знает не очень хорошо.

«Решение уйти» во многом полагается на вашу работу со временем — и с хронологией повествования, и с тем, в какие моменты о каких-то событиях узнает зритель, а в какие — герои. Этих игр со временем как материей кино было много и в других ваших фильмах, включая, например, и «Олдбоя».

Да, время — очень важный инструмент для меня как режиссера, да и в современном кино в принципе. Нынешний зритель вообще очень хорошо реагирует на истории, где есть флешбэки и флеш-форварды, где действие разворачивается сразу в нескольких временных периодах — поэтому и меня, конечно, тянет к тому, чтобы пользоваться этими приемами все чаще. На самом деле я убежден в том, что несмотря на то, что время, в котором мы живем, само по себе линейно, благодаря нашему воображению и воспоминаниям мы можем путешествовать и в прошлое, и в будущее.

Большое преимущество кинематографа в том, что он может делать эти путешествия во времени реальными, придавать им форму

Да и различные жизненные ситуации в зависимости от того, когда мы их осмысляем, оцениваются нами по-разному. И мне кажется, что с помощью тех же флешбэков мы, по крайней мере в кино, можем давать ответ на те или иные частные или универсальные загадки нашего времени, нашего мира.

Все привыкли, что ваши фильмы — будь то трилогия о мести или «Служанка» — выглядят очень стилизованно, даже барочно. «Решение уйти» в сравнении довольно минималистично.

Вы правы, этот фильм отличается от предыдущих моих работ. Он не такой пышный, барочный и подчеркнуто искусственный, как картины, по которым меня знают. И менял стиль я абсолютно осознанно. Мне нужно было постараться помочь зрителям «Решения уйти» сосредоточиться именно на истории, сделать так, чтобы они не отвлекались от чувств героев, тем более что те их скрывают. Так что нужно внимательно следить за каждым движением глаз или уголков губ, чтобы понять, что происходит у героев в душе. Нет здесь также и насилия или обнаженных сцен — и даже резких поворотов камеры. Они мне больше не нужны. Я старался минимизировать все эти эффектные, во многом провокационные приемы. В результате у меня получился спокойный, сдержанный, деликатный фильм.

Еще вы говорили, что этот минимализм «Решения уйти» — дань уважения классике корейского кино. Какой именно?

У меня был один конкретный источник вдохновения — фильм «Туман» 1967 года. Его снял режиссер Ким Су-ен. В нем звучит и та же песня «Туман», которая играет такую важную роль как за кадром, так и в сюжете «Решения уйти». В картине Ким Су-ена история напоминает вторую половину моего фильма — и там и там действие разворачивается в тумане, да и некоторые ее повороты похожи. Вообще, «Туман» был снял по роману «Возвращение в Муджин» — большой корейской классике, которую у нас в стране читали абсолютно все. «Решение уйти» поэтому делает реверанс и этому роману, и фильму 1967 года, и песне, которую у меня слушают герои.