Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+21° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
1 час назад

Звягинцев и Сельянов покинули оскаровский комитет России

Lenta.ruиещё 16

Режиссеры Андрей Звягинцев, Вера Сторожева, Владимир Котт и продюсер Сергей Сельянов покинули оскаровский комитет России. Об этом сообщает РИА Новости.

Звягинцев и Сельянов покинули оскаровский комитет России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказал народный артист России Павел Чухрай, который накануне также отказался от поста председателя комитета, все кинематографисты приняли подобное решение по одной причине. Они вышли из организации, так как в 2022 году Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар».

26 сентября стало известно, что Российская киноакадемия отказалась выдвигать отечественный фильм на кинопремию «Оскар» в текущем году.

«Оскаровская комиссия является независимой и не подчиняется указам Киноакадемии. Публиковать такое решение можем только мы. Однако Киноакадемия сделала это в одностороннем порядке, не сообщив нам. Я даже узнал об этом не от них, а от журналистов. Это все безобразие. Это все возмутительно», — отреагировал Чухрай.

По его словам, для участия в премии уже было отобрано 6-7 фильмов.

Фильмы,Оскар,Владимир Котт,Павел Чухрай,Вера Сторожева,Сергей Сельянов,Андрей Звягинцев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители