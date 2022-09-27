Звягинцев и Сельянов покинули оскаровский комитет России

«Оскаровская комиссия является независимой и не подчиняется указам Киноакадемии. Публиковать такое решение можем только мы. Однако Киноакадемия сделала это в одностороннем порядке, не сообщив нам. Я даже узнал об этом не от них, а от журналистов. Это все безобразие. Это все возмутительно», — отреагировал Чухрай.