Россия отказалась выдвигать фильм на "Оскар"

Президиум национальной академии кинематографических искусств и наук России объявил о решении не отправлять фильм на премию американской киноакадемии "Оскар-2022".

Кроме этого, в Академии напомнили, что состав комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" формируется и утверждается президиумом Киноакадемии России. В свою очередь комиссия выбирает фильм, который будет представлять Россию на премии.

Известно, что в прошло году от России была выдвинута картина Киры Коваленко "Разжимая кулаки", однако кинолента так и не вошла в шорт-лист премии.

Церемония вручения премии "Оскар" должна состояться 12 марта 2023 года.