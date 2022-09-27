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2 часа назад

Россия отказалась выдвигать фильм на "Оскар"

Мария Иглина

Президиум национальной академии кинематографических искусств и наук России объявил о решении не отправлять фильм на премию американской киноакадемии "Оскар-2022".

Россия отказалась выдвигать фильм на "Оскар"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме этого, в Академии напомнили, что состав комиссии по выдвижению российского фильма на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" формируется и утверждается президиумом Киноакадемии России. В свою очередь комиссия выбирает фильм, который будет представлять Россию на премии.

Известно, что в прошло году от России была выдвинута картина Киры Коваленко "Разжимая кулаки", однако кинолента так и не вошла в шорт-лист премии.

Церемония вручения премии "Оскар" должна состояться 12 марта 2023 года.

Ранее стало известно, что Смит может сыграть в фильме "Блеск" после скандала на "Оскаре".

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