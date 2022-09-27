Кристоф Ган планирует съемки третьей части "Сайлент Хилла"

Режиссер первого фильма «Сайлент Хилл» Кристоф Ган начнет съемки третьей части в феврале 2023 года. Об этом сообщил журналист и кинокритик Алан Джонс в Twitter.

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Пока неизвестно, будет ли новый фильм связан с предыдущими. Также не сообщался актерский состав ленты. Ган заявлял, что третья часть станет «Сайлент Хиллом» для сегодняшней аудитории. Он уточнил, что съемочная группа также отдаст дань уважения франшизе видеоигр.

Первая часть «Сайлент Хилл» снята в 2006 году по мотивам одноименной серии видеоигр в жанре survival horror. В главных ролях: Рада Митчелл, Джодель Ферланд, Лори Холден, Шон Бин.