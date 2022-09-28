Фильмы и сериалы, где действие происходит в четырех стенах

26 сентября на ТНТ стартовал комедийный сериал «Барабашка» — о потустороннем госте, который изводит героя Антона Филипенко во время карантина. Все действие происходит в одной обычной московской квартире. Накануне премьеры мы составили подборку фильмов и сериалов, где основные события также разворачиваются в четырех стенах.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

«Идеальные незнакомцы», 2015

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Семеро близких друзей собираются на домашний ужин — казалось бы, что может пойти не так? Примерно все. Как раз в тот момент, когда они решают проверить теорию, что большинство пар ждет расставание, если они читали сообщения в телефонах друг друга и могли послушать звонки. Так, вроде бы в шутку все включают телефоны на громкую связь и придают огласке пришедшие sms. Конечно же, дальше вылезать скелеты из каждого шкафа.

«Идеальные незнакомцы» — это не только люди, которых вы вроде бы хорошо знаете, но даже не догадываетесь об их маленьких тайнах, но еще и идеальная комедия, снятая в интерьере одной большой красивой итальянской квартиры.

«Барабашка», 2022

В 2020-м году во время самоизоляции многие из нас не знали, куда себя деть и в буквальном смысле сходили с ума. Кажется, тоже самое произошло и с Артемом — героем Антоном Филипенко. По стечению обстоятельств, он оказался на карантине один, пока жена с ребенком находятся на даче. Правда, очень быстро выясняется, что дом Артема — совсем не его крепость. В квартире пропадают вещи, чтобы потом появляться в неожиданных местах. А однажды утром кто-то даже съедает половину завтрака персонажа. В чем причина происходящего — в проделках какой-то нечисти или в богатом воображении Артема? Собственно, это главный вопрос, которым задаются зрители во время просмотра.

«Один дома», 1990

Легендарный фильм о защите права ребенка на частную собственность. Сюжет можно не рассказывать, ведь историю о том, как мальчика Кевина (Маколей Калкин) забыли дома, когда вся его семья улетела на каникулы, мы регулярно смотрим перед Новым годом. Гораздо интереснее история создания картины. Например, мало кто знает, но «Один дома» спас карьеру режиссера Криса Коламбуса — его предыдущая работа «Отель разбитых сердец» стала таким кассовым провалом, из-за чего ему было сложно найти для себя новые проекты. Если бы продюсер и сценарист Джон Хьюз не доверился бы ему, то Коламбус мог бы и снять — обе легендарные части «Одного дома», отличную мелодраму «Мачеха» и, конечно, два фильма про Гарри Поттера.

«Один дома» не только обернулся феноменом, породив множество подражателей — комедий про несносных детей, но и превратился во франшизу. Последняя попытка повторить состоялась в прошлом году, но «Один дома 6» оценили крайне негативно. Мы же продолжаем любить оригинальные фильмы и мечтать хоть разок увидеть дом Кевина в реальной жизни. Он, кстати, существует по сей день и находится в деревне Уиннетка, штат Иллиноис.

«Прорва», 1986

Вроде бы привычный сюжет: молодая пара переезжает в новый дом, который продается по подозрительно низкой цене. Что обычно дальше происходит? По ночам их терроризируют духи предыдущих жильцов, маньяк, который жил в этом доме в детстве возвращается домой или приходят прочие «барабашки». В этой комедии с Томом Хэнксом и Шелли Лонг все совсем не так, хотя, наверное, на фоне их недвижимости, даже дом из «Ужаса Амитивилля» покажется удачной покупкой. В особняке героев двери оказываются настолько старыми, что выпадают вместе с коробкой, розетки бьют током при любой попытке к ним что-то подключить, а крыша съезжает в самом прямом смысле слова. Жизнь персонажей превращается в ремонт, который в данном конкретном случае нельзя ни закончить, ни остановить.

Кстати, на фоне всех гэгов, не забудьте обратить внимание на длинноволосого человека, который играет бывшего мужа главной героини. Это Александр Годунов — русский балетный танцовщик, настоящая звезда Большого театра, который сбежал в США из СССР во время гастролей с большим скандалом. Он не очень много появлялся в кино, и это одна из его ярких ролей.

«Почему женщины убивают», первый сезон, 2019

Давайте сделаем вид, что второго и по сути провального сезона этого сериала не существует, а вспомним только первый и лучше бы единственный. Итак, мы имеем три совершенно разные истории: одна происходит в 60-е, вторая — в 80-е, а третья — уже в наше время. Герои ничем не связаны, кроме того, что на каждом историческом отрезке должно произойти преступление (почему-то же женщины убивают, как мы знаем из названия). А еще — все они живут в одном доме, только в разное время. Так что дом — это и декорация, которая меняется в духе каждой эпохи, и, как может показаться в финале, некая сила, которая заставляет людей идти на злодеяние.

«Резня», 2011

Из-за названия можно подумать, что речь о фильме ужасов, но нет, это комедия, где до настоящего кровопролития все же не доходит, хотя порой герои к нему близки. Как-то мальчик подрался на переменке с другим мальчиком. Родителям школьников предлагают обсудить происшествие, поэтому одна пара (Кейт Уинслет и Кристоф Вальц) идет в гости к другой (Джоди Фостер и Джон Си Райли). Нужно же разобраться во всем как цивилизованные люди, не так ли? Налет цивилизации быстро сходит, конфликт принимает нешуточный оборот, а повод из-за которого посторонним людям пришлось провести день и вечер вместе в одной квартире, и вовсе забывается. Все это было вовсе не про детей, точнее — совсем не про детей.

«Достать ножи», 2019

Идеальная пародия на «герметичный» детектив, то есть, на классическое «убийца среди нас» как у Агаты Кристи. Красивый готический особняк автора криминальных романов, на его 85-й юбилей съезжается вся семья, а утром выясняется, что именник убит — ножом из собственной впечатляющей коллекции. За дело берется следователь в исполнении Дэниэла Крейга, которому, кажется, настолько осточертел Бонд, что он бесконечно высмеивает образ бравого агента. Еще в касте имеется Крис Эванс. Он видимо тоже устал от роли хорошего Капитана Америка до такой степени, что играет какого-то полного идиота, чье единственное достоинство — поигрываниями мускулами под свитером (если это можно считать достоинством).