Режиссер Бассам Тарик отказался работать над фильмом «Блэйд»

Кинокомикс «Блэйд» остался без режиссера. Бассам Тарик отказался от работы над лентой.
Тарик объявил об отказе участвовать в съемочном процессев качестве режиссера за два месяца до начала работы. При этом он останется на площадке в роли исполнительного продюсера.
«Для меня было честью работать с замечательными людьми из Marvel. Нам удалось собрать убийственный актерский состав и съемочную группу. Не терпится увидеть, куда следующий режиссер поведет фильм», — приводит слова режиссера издание Variety.
Решение Тарика может существенно повлиять на график производства «Блэйда». Премьера картины намечена на 3 ноября 2023 года.