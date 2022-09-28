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28 сентября

Режиссер Бассам Тарик отказался работать над фильмом «Блэйд»

Слово и Делоиещё 5

Кинокомикс «Блэйд» остался без режиссера. Бассам Тарик отказался от работы над лентой.

Режиссер Бассам Тарик отказался работать над фильмом «Блэйд»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Тарик объявил об отказе участвовать в съемочном процессев качестве режиссера за два месяца до начала работы. При этом он останется на площадке в роли исполнительного продюсера.

«Для меня было честью работать с замечательными людьми из Marvel. Нам удалось собрать убийственный актерский состав и съемочную группу. Не терпится увидеть, куда следующий режиссер поведет фильм», — приводит слова режиссера издание Variety.

Решение Тарика может существенно повлиять на график производства «Блэйда». Премьера картины намечена на 3 ноября 2023 года.

Фильмы,Блэйд,
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