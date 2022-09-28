Гибсон молчит про Гловера в «Смертельном оружии 5»

«Я имел честь работать над сценарием, и мы сделали несколько черновиков, основываясь на том, что, по нашему мнению, понравится Ричарду Доннеру. Мы попытались передать тот же стиль его фильмов и остались довольны тем, что у нас получилось», — сказал Гибсон.