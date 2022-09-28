Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
28 сентября

Гибсон молчит про Гловера в «Смертельном оружии 5»

ИКС ТВ

Американский актёр Мел Гибсон не комментирует участие своего коллеги Дэнни Гловера в будущем продолжении франшизы «Смертельное оружие».

Гибсон молчит про Гловера в «Смертельном оружии 5»
Фото: Кадр из фильма "Смертельное оружие 4"Кадр из фильма "Смертельное оружие 4"

Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».

«Я имел честь работать над сценарием, и мы сделали несколько черновиков, основываясь на том, что, по нашему мнению, понравится Ричарду Доннеру. Мы попытались передать тот же стиль его фильмов и остались довольны тем, что у нас получилось», — сказал Гибсон.

При этом он не упомянул Гловера, с которым снимался во всех предыдущих четырёх частях «Смертельного оружия».

Фильмы,Смертельное оружие,Ричард Доннер,Дэнни Гловер,Мел Гибсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители