Гибсон молчит про Гловера в «Смертельном оружии 5»

Американский актёр Мел Гибсон не комментирует участие своего коллеги Дэнни Гловера в будущем продолжении франшизы «Смертельное оружие».
Об этом стало известно интернет-порталу «ИКС ТВ».
«Я имел честь работать над сценарием, и мы сделали несколько черновиков, основываясь на том, что, по нашему мнению, понравится Ричарду Доннеру. Мы попытались передать тот же стиль его фильмов и остались довольны тем, что у нас получилось», — сказал Гибсон.
При этом он не упомянул Гловера, с которым снимался во всех предыдущих четырёх частях «Смертельного оружия».