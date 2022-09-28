Актер Александр Якин заявил, что сериалы стали "круче" фильмов

Актер Александр Якин в разговоре с mk.ru заявил, что со временем сериалы стали "круче" многих фильмов.
"Я очень люблю сериалы. Сейчас они вышли на высокий уровень, стали, пожалуй, круче кино", - подчеркнул Якин.
Он вспомнил, что во времена его обучения в театральном институте преподаватели журили провинившихся студентов и отмечали, что им придется играть в сериалах, если они не будут достаточно стараться. По словам артиста, в то время сериалы считались "низшим звеном" в киноиндустрии.
"Если мы делали что-то плохо, преподаватели нам говорили: "Что, будешь в сериалах сниматься? Иди — снимайся". Это было низшее звено. Сегодня же сериалы действительно классные", - отметил Якин.