Актер Александр Якин заявил, что сериалы стали "круче" фильмов

Он вспомнил, что во времена его обучения в театральном институте преподаватели журили провинившихся студентов и отмечали, что им придется играть в сериалах, если они не будут достаточно стараться. По словам артиста, в то время сериалы считались "низшим звеном" в киноиндустрии.