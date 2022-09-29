Лопес бросит вызов искусственному интеллекту в боевике Atlas

Режиссер Брэд Пейтон, известный по фильму «Разлом Сан-Андреас», возьмется за создание фантастического боевика под названием Atlas.

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Так будут звать главную героиню в лице Дженнифер Лопес, которой предстоит жестокая схватка с искусственным разумом, готовым стереть с лица земли все человечество.

К Лопес уже присоединились Сим Лю, прославившийся участием в проекте «Шан-Чи и легенда десяти колец», и звезда «Однажды в сказке» Лана Паррия.