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1 час назад

Дженнифер Лопес бросит вызов искусственному интеллекту в боевике Atlas

Inc-News

Режиссер Брэд Пейтон, известный по фильму «Разлом Сан-Андреас», возьмется за создание фантастического боевика под названием Atlas.

Лопес бросит вызов искусственному интеллекту в боевике Atlas
Фото: Inc-NewsInc-News

Так будут звать главную героиню в лице Дженнифер Лопес, которой предстоит жестокая схватка с искусственным разумом, готовым стереть с лица земли все человечество.

К Лопес уже присоединились Сим Лю, прославившийся участием в проекте «Шан-Чи и легенда десяти колец», и звезда «Однажды в сказке» Лана Паррия.

Даты начала съемок и релиза пока не афишируются, зато известно, что сценарием займется создатель «Героев» Арон Эли Колейт.

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