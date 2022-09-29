Карл III раскритиковал сериал "Корона" о королевской семье

Король Великобритании Карл III негативно отреагировал на пятый сезон сериала "Корона", который повествует о жизни королевской семьи. Об этом сообщает The Telegraph.

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Как рассказал друг монарха, он обеспокоен тем, что проект расскажет зрителям о его "мрачных годах", а также "излишне драматизирует" его бракоразводный процесс с принцессой Дианой.

Также сын Елизаветы II попросил создателей сериала вставить в начале каждого эпизода дисклеймер, который будет пояснять, что это художественный проект, а не документальный фильм.