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54 минуты назад

Комедийный боевик «Быстрее пули» с Брэдом Питтом вышел в цифре

Чемпионат.com

Недавно в сети вышел комедийный боевик «Быстрее пули» с Брэдом Питтом. Картину уже можно посмотреть на различных сервисах, а 18 октября фильм выйдет на Blu-ray и DVD.

«Быстрее пули» с Брэдом Питтом вышел в цифре
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Сюжет картины посвящён пятерым наёмным убийцам, которые оказывается в одном поезде. Оказывается, цели каждого из убийц связаны, им предстоит выяснить, кто за этим стоит. История основана на книге «Поезд убийц» Котаро Исаки.

Главные роли исполнили Брэд Питт, Джоуи Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Брайан Тайри Генри, Хироюки Синада и многие другие. Режиссёром картины выступил известный постановщик Дэвид Литч.

Также ранее Sony выкладывала первые десять минут фильма. Ролик можно посмотреть ниже.

Фильм вышел в кинотеатрах ещё в августе этого года, а до цифры добрался пару дней назад.

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