Летучая сыграла саму себя в третьем сезоне "Патриота"

Телеведущая Елена Летучая снялась в эпизодической роли для третьего сезона сериала «Патриот», пишет «Вокруг-ТВ».
Она опубликовала кадры со съемок. На видеоролике Летучая изображает труп в морге, а потом танцует под песню про саму себя в окружении загримированных под мертвецов дублеров.
Юмористический сериал «Патриот» рассказывает о молодом человек по имени Александр Кучин, который после службы в армии учит своих земляков любить родину.
Ранее Летучая рассказала, что работники ресторанов до сих пор «боятся» ее.