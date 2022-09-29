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1 час назад

Елена Летучая сыграла саму себя в третьем сезоне сериала "Патриот"

Газета.Ru

Телеведущая Елена Летучая снялась в эпизодической роли для третьего сезона сериала «Патриот», пишет «Вокруг-ТВ».

Летучая сыграла саму себя в третьем сезоне "Патриота"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она опубликовала кадры со съемок. На видеоролике Летучая изображает труп в морге, а потом танцует под песню про саму себя в окружении загримированных под мертвецов дублеров.

Юмористический сериал «Патриот» рассказывает о молодом человек по имени Александр Кучин, который после службы в армии учит своих земляков любить родину.

Ранее Летучая рассказала, что работники ресторанов до сих пор «боятся» ее.

Фильмы,Патриот,Елена Летучая,
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