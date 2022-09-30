Режиссер «Венома» снимет третью часть фильма «Иллюзия обмана»

«В этом мире есть три вещи, которые я очень люблю… [актеры] ДжесДжесси Айзенберг, ВудиВуди Харрельсон и магия. Иметь возможность поработать с этими двумя талантливыми актерами, а также с остальным членами невероятного актерского состава фильма "Иллюзия обмана" — это мечта, ставшая явью», — высказался режиссер о своем назначении.