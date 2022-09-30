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3 часа назад

Режиссер «Венома» снимет третью часть фильма «Иллюзия обмана»

Lenta.ruиещё 3

Американский режиссер Рубен Фляйшер снимет третью часть детективного триллера «Иллюзия обмана». Об этом сообщает Variety.

Режиссер «Венома» снимет третью часть фильма «Иллюзия обмана»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Помимо Фляйшера, в команду проекта войдет сценарист «Гордости и предубеждения» Сет Грэм-Смит. Продюсерами «Иллюзии обмана 3» выступят Бобби Коэн и Алекс Куртцман.

«В этом мире есть три вещи, которые я очень люблю… [актеры] ДжесДжесси Айзенберг, ВудиВуди Харрельсон и магия. Иметь возможность поработать с этими двумя талантливыми актерами, а также с остальным членами невероятного актерского состава фильма "Иллюзия обмана" — это мечта, ставшая явью», — высказался режиссер о своем назначении.

Подробности сюжета не раскрываются, о дате выхода третьей части картины неизвестно.

Фляйшер известен по проектам «Веном», «Добро пожаловать в Zомбилэнд», «Анчартед: На картах не значится» и другим.

Ранее звезда «Иллюзии обмана» Джесси Айзенберг заявил о готовности вернуться к роли Лекса Лютора.

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