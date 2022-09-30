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2 часа назад

3 фильма про волшебство для тех, кому наскучила реальность

Мира Маркина

Чтобы отвлечься от повседневной жизни и немного расслабиться, подчас совсем необязательно брать отпуск. Порой достаточно лишь включить фантастический фильм, который поможет хотя бы на несколько часов переместиться в другое измерение. Подробнее о таких картинах – в материале "Рамблера".

3 фильма про волшебство для тех, кому наскучила реальность
Фото: Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"

"Фантастические твари и где они обитают", 2016

Магозоолог Ньют Саламандер приезжает в Нью-Йорк в поиске удивительных волшебных существ. Волею случая он меняется чемоданами с Якобом Ковальски, что провоцирует ряд неприятностей. На фоне этих событий местные волшебники пытаются выяснить причины разрушений в городе.

"Лабиринт", 1986

Кадр из фильма "Лабиринт"

Как-то раз Сара рассердилась на своего брата и пожелала, чтобы его забрали гоблины. Желание героини сбылось – к семье ворвался король волшебной страны и утащил ребенка. Теперь Саре предстоит ответить за свои слова: у нее есть 13 часов, чтобы спасти брата и пройти лабиринт, усеянный чудовищами.

"Звездная пыль", 2007

Кадр из фильма "Звездная пыль"

Крошечная английская деревня отделена стеной от сверхъестественной потусторонней реальности, где царит магия. Юный Тристан обещает своей возлюбленной, что сможет достать звезду, упавшую за пределы деревни, и отправляется в опасное, но захватывающее приключение.

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