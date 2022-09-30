3 фильма про волшебство для тех, кому наскучила реальность

Чтобы отвлечься от повседневной жизни и немного расслабиться, подчас совсем необязательно брать отпуск. Порой достаточно лишь включить фантастический фильм, который поможет хотя бы на несколько часов переместиться в другое измерение. Подробнее о таких картинах – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают" Кадр из фильма "Фантастические твари и где они обитают"

"Фантастические твари и где они обитают", 2016

Магозоолог Ньют Саламандер приезжает в Нью-Йорк в поиске удивительных волшебных существ. Волею случая он меняется чемоданами с Якобом Ковальски, что провоцирует ряд неприятностей. На фоне этих событий местные волшебники пытаются выяснить причины разрушений в городе.

"Лабиринт", 1986

Как-то раз Сара рассердилась на своего брата и пожелала, чтобы его забрали гоблины. Желание героини сбылось – к семье ворвался король волшебной страны и утащил ребенка. Теперь Саре предстоит ответить за свои слова: у нее есть 13 часов, чтобы спасти брата и пройти лабиринт, усеянный чудовищами.

"Звездная пыль", 2007