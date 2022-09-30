4 пугающих фильма про секты

Истории сектантов и культов неслучайно привлекают внимание режиссеров и сценаристов. Порой такие сюжеты куда страшнее самых изощренных хорроров. Подробнее о сериалах в данном жанре – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Звук моего голоса" Кадр из фильма "Звук моего голоса"

"Звук моего голоса", 2011

Кадр из фильма "Звук моего голоса"

Мэгги утверждает, что она прибыла из 2054-го в 2011-й, чтобы подготовить людей к грядущим катастрофам, которые навсегда изменят мир. Документалисты Питер и Лорна не верят девушке, но вступают в секту Мэгги, чтобы разоблачить ее. Однако с каждым днем вера героев в то, что гостья из будущего шарлатанка, постепенно гаснет.

"Приди ко мне", 2019

Кадр из фильма "Приди ко мне"

Триллер повествует историю секты, которая живет в лесу вдали от внешнего мира. Во главе секты стоит Пастырь, единственный мужчина, который делит девушек на "жен" и "дочерей". Со дня на день Сэла должна стать женой Пастыря, но внезапно она начинает понимать, что все, происходящее в секте, ненормально.

"Мэнди", 2017

В центре сюжета хоррора история дровосека Реда (Николас Кейдж). Члены религиозного культа похищают возлюбленную Реда и придают ее ритуальному сожжению. Ред убит горем, но не намерен мириться с произошедшим – он решается на самую жестокую месть.

"Солнцестояние", 2019

Кадр из фильма "Солнцестояние"