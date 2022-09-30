Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+14° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

«Парк Юрского периода» мог обойтись без сиквелов

Чемпионат.com

Недавно режиссёр Колин Треворроу пообщался с изданием Empire и рассказал про франшизы «Мир Юрского периода» и «Парк Юрского периода». По мнению постановщика, «Мир Юрского периода» мог вполне обойтись без сиквелов.

«Парк Юрского периода» мог обойтись без сиквелов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как отметил Треворроу, он сделал «Господство» иным фильмом, чтобы можно было продвигаться по сюжетной линии и развивать историю.

Я специально сделал что-то отличительное от других фильмов, чтобы изменить ДНК франшизы. Этот шаг был предпринят, чтобы открыть дорогу к будущему. Предыдущие пять фильмов — сюжеты о динозаврах. Это история о персонажах в мире, в котором они сосуществуют с динозаврами. Вполне возможно, что «Парк Юрского периода» и вовсе не нуждался в сиквелах.

Причём режиссёр надеялся, что «Господство» не станет финальной лентой франшизы, однако Universal Pictures позиционировала фильм именно так.

Я никогда не знал, что это конец франшизы, пока не увидел рекламу. Эти ребята великолепны в том, что они делают, но для меня, я думаю, было бы понятнее, если бы они сказали, что это финал эпохи, а не франшизы.

Колин Треворроу снял два фильма по франшизе «Мир Юрского периода». Финальная часть, «Господство», получила смешанные отзывы от аудитории и критиков.

Фильмы,Парк Юрского периода,Мир Юрского периода,Колин Треворроу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители