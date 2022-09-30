Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро упрекнули в вульгарности

Фильм Эндрю Доминика о звезде Голливуда Мэрилин Монро под названием "Блондинка" появился на Netflix 28 сентября. Это трехчасовая картина с Аной де Армас в центре.
Команда создателей фильма так была "нацелена на результат", что перед съемками даже посетили могилу Мэрилин Монро и оставили на ней записки, где просили у покойной разрешения сделать этот проект.
В необычной "экспедиции" участвовали исполнительница главной роли Ана де Армас, режиссер и сценарист Эндрю Доминик и артисты Эдриан Броуди, Бобби Каннавале, Джулианна Николсон.
Несмотря на это, байопик о Мэрилин снискал скорее негативные отзывы критиков в ведущих изданиях мира. Об этом сегодня, 30 сентября, пишет РБК.
Эксперты из Variety заметили, что лента кое в чем противоречит фактам из жизни Монро.
Авторы Hollywood Reporter сочли, что фильм настолько перенасытили пикантными подробностями, что зрителю после просмотра может захотеться в душ.
В Guardian заявили, что киноистория о Мэрилин не дает ответов на многие вопросы, которые ожидали зрители.
Публика обратила внимание на удивительное внешнее сходство Мэрилин Монро и Аны де Армас. По-видимому, это единственный положительный момент картины.