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43 минуты назад

Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро упрекнули в вульгарности

Ревизор.ru

Фильм Эндрю Доминика о звезде Голливуда Мэрилин Монро под названием "Блондинка" появился на Netflix 28 сентября. Это трехчасовая картина с Аной де Армас в центре.

Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро упрекнули в вульгарности
Фото: РевизорРевизор

Команда создателей фильма так была "нацелена на результат", что перед съемками даже посетили могилу Мэрилин Монро и оставили на ней записки, где просили у покойной разрешения сделать этот проект.

В необычной "экспедиции" участвовали исполнительница главной роли Ана де Армас, режиссер и сценарист Эндрю Доминик и артисты Эдриан Броуди, Бобби Каннавале, Джулианна Николсон.

Несмотря на это, байопик о Мэрилин снискал скорее негативные отзывы критиков в ведущих изданиях мира. Об этом сегодня, 30 сентября, пишет РБК.

Эксперты из Variety заметили, что лента кое в чем противоречит фактам из жизни Монро.

Авторы Hollywood Reporter сочли, что фильм настолько перенасытили пикантными подробностями, что зрителю после просмотра может захотеться в душ.

В Guardian заявили, что киноистория о Мэрилин не дает ответов на многие вопросы, которые ожидали зрители.

Публика обратила внимание на удивительное внешнее сходство Мэрилин Монро и Аны де Армас. По-видимому, это единственный положительный момент картины.

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