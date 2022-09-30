Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро упрекнули в вульгарности

Фильм Эндрю Доминика о звезде Голливуда Мэрилин Монро под названием "Блондинка" появился на Netflix 28 сентября. Это трехчасовая картина с Аной де Армас в центре.

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Команда создателей фильма так была "нацелена на результат", что перед съемками даже посетили могилу Мэрилин Монро и оставили на ней записки, где просили у покойной разрешения сделать этот проект.

В необычной "экспедиции" участвовали исполнительница главной роли Ана де Армас, режиссер и сценарист Эндрю Доминик и артисты Эдриан Броуди, Бобби Каннавале, Джулианна Николсон.

Несмотря на это, байопик о Мэрилин снискал скорее негативные отзывы критиков в ведущих изданиях мира. Об этом сегодня, 30 сентября, пишет РБК.

Эксперты из Variety заметили, что лента кое в чем противоречит фактам из жизни Монро.

Авторы Hollywood Reporter сочли, что фильм настолько перенасытили пикантными подробностями, что зрителю после просмотра может захотеться в душ.

В Guardian заявили, что киноистория о Мэрилин не дает ответов на многие вопросы, которые ожидали зрители.