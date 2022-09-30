5 ролей Моники Беллуччи, которыми она соблазнила весь мир

Один из главных секс-символов Голливуда Моника Беллуччи отмечает день рождения — 30 сентября звезде исполняется 58 лет. В честь праздника «Рамблер» собрал топ-5 фильмов с участием актрисы, после которых не влюбиться в нее просто невозможно.

Фото: Кадр из фильма "Доберман" Кадр из фильма "Доберман"

«Квартира» (1996)

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Детективная мелодрама, которая доказывает, что в любви в ход идут все средства, но вот насколько они хороши… По сюжету молодой бизнесмен бросает невесту, важную рабочую поездку и все, что у него было, ради поисков девушки, которую он любил несколько лет назад.

«Доберман» (1997)

Криминальная драма о банде, терроризирующей весь Париж и заставляющей даже полицию преступать закон в попытках поймать и убить ее главаря - Добермана. Моника в картине сыграла главную помощницу предводителя разбойной шайки, роль которого, кстати, исполнил все тот же Венсан Кассель.

Кадр из фильма "Доберман"

«Малена» (2000)

Итальянская драма о женской красоте, ставшей проклятьем. Малена – красавица-вдова, мечта всех мужчин и предмет зависти женщин, которые распускают о ней грязные сплетни. Недовольные жены начинают осуждать и преследовать ее, а Малене остается только одно — бороться и жить дальше.

«Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра» (2002)

Клеопатра в исполнении Моники Беллуччи поспорила с Юлием Цезарем о том, что ее подданные смогут всего за три месяца построить золотой дворец. На выполнение этого задания она бросает архитектора Нумеробиса, который вызывает на помощь своего старого друга – друида Панорамикса с зельем, дарующим сверхъестественную силу. Вместе со старцем в Египет отправляются и два непутевых галла Астерикс и Обеликс, чтобы помешать проискам Цезаря.

Кадр из фильма "Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра"

«Матрица: Перезагрузка» (2003)