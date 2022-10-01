Андрей Миронов пинал сына Никулина в «Бриллиантовой руке» по задумке Гайдая

Сын актера Юрия Никулина журналист Максим рассказал, как ему пришлось пережить множество ударов от Андрея Миронова во время съемок фильма «Бриллиантовая рука».
В знаменитой кинокартине режиссера Леонида Гайдая Максим Никулин сыграл идущего по волнам мальчика, которого герой Миронова пинает, когда бежит по воде. Как рассказал сам наследник знаменитого актера, в программе «Бриллиантовая рука. Интересные факты о фильме», в один момент Гайдай дал Миронову установку намеренно толкнуть мальчика, когда он этого не ожидал.
«Мало того, что водрузили на голову картонный обруч на проволоке с осколками новогодних игрушек, чтобы ярче сиял на солнце, так еще и пришлось пережить много дублей, когда Миронов давал по заднице», — сказал обиженный Никулин.
Напомним, советская эксцентричная комедия «Бриллиантовая рука» вышла на экраны в 1968 году.