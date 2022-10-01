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6 минут назад

Боевик "Быстрее пули" с Брэдом Питтом собрал более $100 млн в американском прокате

Газета.Ru

Сборы боевика Дэвида Литча "Быстрее пули", главную роль в котором сыграл Брэд Питт, преодолели отметку $100 млн в домашнем прокате, сообщает Variety.

Боевик "Быстрее пули" с Брэдом Питтом собрал более $100 млн в американском прокате
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Мировая касса ленты с производственным бюджетом порядка $90 млн на данный момент составляет более $231 млн. Как отмечает издание, по постковидным меркам это впечатляющее достижение для оригинального фильма, в котором нет "россыпи героев из комиксов или межгалактических приключений".

За 2022 год на территории Северной Америки только 13 картин (не считая "Быстрее пули") смогли заработать свыше $100 млн. Ранее стало известно, что бестселлер Котаро Исаки "Поезд убийц", который послужил основой для фильма "Быстрее пули", стал среди россиян вторым по популярности произведением из числа экранизированных за последний год. Первое место досталось "Дюне" Фрэнка Герберта.

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