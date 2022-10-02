Евгений Ткачук и неведомая корова: выходит фильм «Земун»

10 ноября в российский прокат выйдет фильм «Земун» от режиссёра Эдуарда Жолнина («Смысл жизни», «Труша» ). Фильм был награждён призом от киноведов и кинокритиков на фестивале «Окно в Европу» в августе прошлого года.

По сюжету, после загадочной гибели отца Егор возвращается в родную деревню, чтобы уговорить младшего брата поскорее продать совместное наследство местному предпринимателю. Однако чем больше Егор погружается в происходящее, тем яснее понимает, что ему, брату и наследию семьи угрожает большая опасность, защищаться от которой придется с оружием в руках. Тем временем ему самому все чаще видится Земун – мистическая корова, которая по поверью приходит за душами пастухов после их смерти.