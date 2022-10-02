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1 час назад

Евгений Ткачук и неведомая корова: выходит фильм «Земун»

Кино-Панк

10 ноября в российский прокат выйдет фильм «Земун» от режиссёра Эдуарда Жолнина («Смысл жизни», «Труша»). Фильм был награждён призом от киноведов и кинокритиков на фестивале «Окно в Европу» в августе прошлого года.

Евгений Ткачук и неведомая корова: выходит фильм «Земун»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

По сюжету, после загадочной гибели отца Егор возвращается в родную деревню, чтобы уговорить младшего брата поскорее продать совместное наследство местному предпринимателю. Однако чем больше Егор погружается в происходящее, тем яснее понимает, что ему, брату и наследию семьи угрожает большая опасность, защищаться от которой придется с оружием в руках. Тем временем ему самому все чаще видится Земун – мистическая корова, которая по поверью приходит за душами пастухов после их смерти.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Ткачук («Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов», «Зимний путь», «Дочь»), Иван Решетняк («1941. Крылья над Берлином»), Олег Ягодин («Золотой полоз»), Екатерина Шумакова («Мама, я дома»).

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