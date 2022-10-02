Реальные истории: 5 новых биографических фильмов

Элвис Пресли, принцесса Диана — эти и другие известные личности в новой подборке “Рамблера”. Каждый фильм достоверно рассказывает о судьбах героев.

Фото: Кадр из фильма "Элвис" Кадр из фильма "Элвис"

“Элвис” (2022)

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Биографическая история о жизни, творчестве, любви и личных трагедиях короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, рассказанная его менеджером Томом Паркером. В фильме рассказывается об их многолетнем сотрудничестве от начала карьеры Пресли до его небывалой популярности. Главные роли в сыграли Остин Батлер и Том Хенкс.

“13 жизней” (2022)

Кадр из фильма “13 жизней”

Драматичный фильм о спасении 12 ребят местной молодежной футбольной команды и их тренера из затонувшей пещеры на северо-западе Таиланда. Спасательная операция продолжалась девять дней, несмотря на плохие погодные условия. В Таиланд были приглашены лучшие аквалангисты со всего мира. Два британских дайвера первыми обнаружили детей. Они и стали главными героями фильма. Их роли сыграли Вигго Мортенсен и Колин Фаррелл.

“Принцесса” (2022)

Кадр из фильма “Принцесса”

Документальный фильм, который полностью состоит из архивных кадров, рассказывающих о биографии принцессы Дианы. Режиссер Эд Перкинс соединяет все имеющиеся видео новостных лент и домашних видео британцев, показывая путь принцессы от свадьбы до трагической гибели.

“Ника” (2022)

Кадр из фильма “Ника”

Российский биографический фильм о советской поэтессе Нике

Турбиной. Свои пронзительно взрослые стихотворения, приходившие ей во сне, девочка читала, собирая стадионы. Первый сборник Ники вышел в восьмилетнем возрасте и сделал знаменитой на всю страну. Но судьба героини оказалась трагичной. В 27 лет ее покинуло вдохновение, и она начала путь саморазрушения. Роль поэтессы в фильме сыграла Елизавета Янковская.

“Джерри и Мардж играют по-крупному” (2022)

Кадр из фильма “Джерри и Мардж играют по-крупному”