«Решение уйти» – корейская психологическая драма в стиле Хичкока

Мистическая драма корейского режиссера Пак Чхан-Ука стала фильмом закрытия Московского международного кинофестиваля в 2022 году. Теперь фильм вышел на широкие экраны, а мы рассказываем, почему его категорически нельзя пропустить.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Пак Чхан-Ук – это один из самых культовых режиссеров не только корейского, но и мирового кинематографа. Русский зритель знает его по таким экстравагантным его картинам, как «Олдбой», «Жажда», «Порочные игры» и «Служанка».

Видео дня

Фильмы этого режиссера всегда были сложными и с сюжетной, и с технической, и с эмоциональной точек зрения, но это и есть тот самый эталон авторского кинематографа. В сентябре на экраны российских кинотеатров вышел новый фильм «Решение уйти». В отличие от предыдущих картин режиссера, тут нет ни сцен жестокости, ни чрезмерной откровенности. Честно говоря, тут вообще нет никакой откровенности и даже намека на сексуальность, но одновременно с этим фильм сохраняет необычайно высокий градус напряженности и эротики. Впрочем, режиссер сам признался, что «Решение уйти» будет принципиально другим фильмом – не похожим вообще ни на что.

Сюжет

Детектив приезжает в горную деревушку, чтобы расследовать смерть мужчины, упавшего со скалы. Вдова покойного активно сотрудничает со следствием. Но чем дальше продвигается дело, тем больше детектив подозревает ее в смерти мужчины. А еще – влюбляется в нее. В своем фильме режиссер неожиданно избавился от насилия и откровенности, перейдя в восточную загадочность и аскетичность. В итоге фильм «Решение уйти» получился нуарным детективом, в центре которого – роковое влечение между мужчиной и женщиной, и все это приправлено хичкоковским саспенсом.

В этом фильме нет ни одной постельной сцены – герои едва касаются друг друга, а влечение и привязанность проявляются в значимых мелочах.

В этом смысле режиссеру удалось аккуратно и мягко показать всю бурю чувств, которые испытывают влюбленные. Важной мелочью в фильме стали глазные капли, которые использует герой – они не помогают детективу. Наоборот, его взгляд утрачивает ясность, затуманивается тоской по женщине, которая приняла решение уйти.

«Решение уйти» - это настоящая находка для ценителя кино. Буквально каждый кадр этого фильма был создан как произведение искусства. Во многом это заслуга оператора Кима Джи-ена: композиция кадра, цветокоррекция, постоянное смещение фокуса создают впечатление сна. И такое решение абсолютно оправдано: тут нет буйства локаций, все довольно камерно. Но оператору удалось даже самые обычные интерьерные сцены превратить в нечто особенное.