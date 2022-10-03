Спасет ли «Сердце Пармы» российский кинопрокат

Фото: BFM.RU BFM.RU

Продюсеры «Сердца Пармы» еще на премьере на Московском кинофестивале говорили, что миссия картины — стать спасательным кругом для российского проката. Разделяют ли эти надежды владельцы кинотеатров? Говорит гендиректор объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин:

Видео дня

Алексей Васясин гендиректор объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» «Надежда, наверное, в первую очередь заключается в том, что достаточно сильно ожидаемый релиз, поэтому в связи с его выходом мы ожидаем возобновления зрительского спроса и интереса к просмотру кинофильмов в кинотеатрах. Сценарий, написанный по книге Алексея Иванова, российский мегасильный писатель, который пишет в разных жанрах, и у него прекрасно получаются и исторические романы, и детективы, и всевозможная фантастика. Безусловно, это надежда, что он будет сильным драйвером, потому что если даже такие фильмы не будут сильными драйверами, то, к сожалению, надо вешать амбарный замок и разбегаться».

Книга «Сердце Пармы» была написана 20 лет назад. В основе сюжета — события второй половины XV века. В романе рассказывается о покорении Великой Перми Москвой. В центре истории — судьба князя Михаила, полюбившего ведьму, способную принимать облик рыси.

Фильм понравился автору романа Алексею Иванову. Создатели говорят, что не отступали от текста Иванова. На продвижение картины потрачен бюджет, сопоставимый с затратами на выпуск новогодних блокбастеров.

О картине и ее прокатном потенциале рассуждает обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина:

— Фильм получился очень актуальный, потому что там речь идет о пермских землях, где в принципе находится Парма, о князе Михаиле, Бондарчук играет Ивана Грозного, и о Москве, которая в эти пермские земли пришла, чтобы установить как бы единую власть. Мне понравился Александр Кузнецов, мне очень понравилась дебютантка Елена Ербакова. Она сыграла такую ведьму-ламию, жену князя, у нее очень хорошо получилась эта роль. Потом, конечно, мне понравился размах съемок, это реально крупный бюджетный фильм с хорошим международным потенциалом, у него, кстати, есть международный дистрибьютор. Что меня больше всего впечатлило в этом фильме — это батальные сцены, таких не снимали давно. Там большое количество и массовки, и компьютерные эффекты, и сами битвы — сцены сражений получились очень масштабные, зрелищные и убедительные.

— Есть мнение в актерской среде, в частности у Леонида Ярмольника, что «Сердце Пармы» превзошло «Игру престолов». Правомерно ли вообще сравнивать эти произведения?