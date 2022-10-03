Фильм "Красная Шапочка" возглавил кинопрокат в РФ и СНГ

Фильм "Красная Шапочка" стал лидером кинопроката в России и странах СНГ в уикенд. Об этом свидетельствуют данные kinobusiness.com.

За период 22–25 сентября картина собрала 31 миллион рублей, а с начала премьеры – 88 миллионов рублей.

За указанное время фильм "Три тысячи лет желаний" собрал 22 миллиона рублей (193 миллиона рублей за все время), "Эра выживания" – 18 миллионов рублей, "Джиперс криперс: Возрожденный" – 11 миллионов рублей (85 миллионов рублей за все время), "Далекие близкие" – 10 миллионов рублей.