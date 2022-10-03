В Праге завершились съемки «Вороны» с Биллом Скарсгардом

Создатели кинокартины собираются в ближайшее время приступить к работе над визуальными эффектами, монтажу.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Портал Collider сообщает, что съемки фильма завершились в Праге. Главную роль в «Вороне» исполнил Билл Скарсгард, известный по работе в «Оно» и «Касл-Рок».

Также в кинокартине появится певица FKA twigs. Пока неизвестно, кого она сыграла.

Режиссером ремейка «Ворона» стал Руперт Сандерс, сценаристом – Зак Бэйлин.

Оригинальный фильм вышел в 1994 году. В нем рассказывалось о рок-музыканте, который восстал из мертвых и начал мстить бандитам, которые убили его.