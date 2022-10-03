Ратаковски раскритиковала новый фильм о Монро

Ратаковски призналась подписчикам, что еще не посмотрела «Блондинку», но отметила, что нисколько не сомневается, что разозлится после просмотра. По мнению модели, эта картина, как и любой другой фильм о Мэрилин Монро, «фетишизирует женскую боль». В своем видео Ратаковски заявила, что «общество обожает фетишизировать женскую боль» и привела в качестве примера таких женщин, как Эми Уайнхаус, Бритни Спирс и принцессу Диану.