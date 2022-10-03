Ратаковски раскритиковала новый фильм о Монро

Эмили Ратаковски осудила биографический фильм Эндрю Доминика о Мэрилин Монро за «фетишизацию женской боли». Своим мнением модель поделилась с подписчиками личного блога.
Ратаковски призналась подписчикам, что еще не посмотрела «Блондинку», но отметила, что нисколько не сомневается, что разозлится после просмотра. По мнению модели, эта картина, как и любой другой фильм о Мэрилин Монро, «фетишизирует женскую боль». В своем видео Ратаковски заявила, что «общество обожает фетишизировать женскую боль» и привела в качестве примера таких женщин, как Эми Уайнхаус, Бритни Спирс и принцессу Диану.
«Все наше общество обожает фетишизировать женскую боль. Мы просто одержимы мертвыми девушками и серийными убийцами. Со временем я научилась фетишизировать свою собственную боль. Я считаю, что в 2022 году мы должны стать стервами. Мы все должны разозлиться», — подчеркнула Эмили.
Эмили Ратаковски стала не первой, кто негативно высказался о новом фильме Эндрю Доминика. Ранее ряд артистов призывали поклонников отказаться от просмотра «Блондинки», так как, по их мнению, история, описанная в фильме, имеет мало общего с реальной жизнью Мэрилин Монро.