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1 час назад

Ратаковски раскритиковала новый фильм о Монро

Газета.Ruиещё 2

Эмили Ратаковски осудила биографический фильм Эндрю Доминика о Мэрилин Монро за «фетишизацию женской боли». Своим мнением модель поделилась с подписчиками личного блога.

Ратаковски раскритиковала новый фильм о Монро
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ратаковски призналась подписчикам, что еще не посмотрела «Блондинку», но отметила, что нисколько не сомневается, что разозлится после просмотра. По мнению модели, эта картина, как и любой другой фильм о Мэрилин Монро, «фетишизирует женскую боль». В своем видео Ратаковски заявила, что «общество обожает фетишизировать женскую боль» и привела в качестве примера таких женщин, как Эми Уайнхаус, Бритни Спирс и принцессу Диану.

«Все наше общество обожает фетишизировать женскую боль. Мы просто одержимы мертвыми девушками и серийными убийцами. Со временем я научилась фетишизировать свою собственную боль. Я считаю, что в 2022 году мы должны стать стервами. Мы все должны разозлиться», — подчеркнула Эмили.

Эмили Ратаковски стала не первой, кто негативно высказался о новом фильме Эндрю Доминика. Ранее ряд артистов призывали поклонников отказаться от просмотра «Блондинки», так как, по их мнению, история, описанная в фильме, имеет мало общего с реальной жизнью Мэрилин Монро.

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