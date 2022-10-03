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3 октября

Малежик рассказал, как дал "паралимпийский концерт" в больнице после инсульта

Газета.Ruиещё 1

Певец Вячеслав Малежик в рамках программы "Звезды сошлись" вспомнил, как дал "паралимпийский концерт" в больнице через три недели после перенесенного инсульта. По словам музыканта, врачи вывели его на импровизированную сцену и дали гитару, чтобы он мог выступить перед пациентами. Малежик считает, что такой концерт после инсульта дал надежду выздоравливающим на то, что можно восстановиться даже после достаточно тяжелой болезни. "В зале сидели больные в креслах, на кроватях. Меня вывели под руки на сцену. Получился такой паралимпийский концерт. После того, как я выступил, то уже не мог опуститься ниже, потому что люди поверили, что можно "вернуться", - рассказал Малежик. Ранее певец Виктор Салтыков сравнил Моисеева с Вячеславом Малежиком.

Малежик рассказал, как дал "паралимпийский концерт" в больнице после инсульта
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Фильмы,Виктор Салтыков,Вячеслав Малежик,
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