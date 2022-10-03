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2 часа назад

В сети появился трейлер фантастического триллера "Петрополис" с Юлией Снигирь в главной роли

Газета.Ru

На YouTube появился трейлер фантастического триллера "Петрополис" режиссера Валерия Фокина с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь в главных ролях. Действие фильма происходит в трех странах: России, Японии и США.

В сети появился трейлер фантастического триллера "Петрополис"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету сын российских эмигрантов Владимир Огнев (Шагин) живет и учится в Штатах. Там он встречает свою будущую жену Анну (Снигирь) и успешно продвигается по карьерной лестнице. После защиты научной диссертации главного героя приглашают работать в спецотдел ООН, ему предстоит проработать гипотетический сценарий о том, как человечество отреагирует, если узнает, что уже много лет с Землей контактирует инопланетная цивилизация. По ходу изучения материала Огнев понимает, что такой алгоритм развития событий может оказаться куда реальнее, чем он думал.

Фильмы,Юлия Снигирь,Владимир Огнев,Антон Шагин,Валерий Фокин,ООН,
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