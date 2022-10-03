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9 минут назад

Автор книги, по которой сняли "Блондинку", заступилась за фильм

Газета.Ruиещё 1

Писательница Джойс Кэрол Оутс заступилась за байопик о Мэрилин Монро "Блондинка" Эндрю Доминика - экранизацию ее книги.

Автор книги, по которой сняли "Блондинку", заступилась за фильм
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она ответила на обвинения режиссера фильма в сексизме. У себя в социальных сетях она назвала картину блестящей работой и предположила, что его поймут не все.

"Это удивительно, что в эпоху после MeToo жесткое разоблачение сексуального хищничества в Голливуде интерпретируют как эксплуатацию. Уверена, что Эндрю Доминик искренне хотел рассказать историю Нормы Джин", — заявила писательница.

Рейтинг фильма на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes по состоянию на 3 октября составил 43 процента - более чем половине критиков картина не понравилась. "Блондинка" вышла на Netflix 16 сентября.

Фильмы,Мэрилин Монро,Netflix,
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