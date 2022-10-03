Автор книги, по которой сняли "Блондинку", заступилась за фильм

Писательница Джойс Кэрол Оутс заступилась за байопик о Мэрилин Монро "Блондинка" Эндрю Доминика - экранизацию ее книги.
Она ответила на обвинения режиссера фильма в сексизме. У себя в социальных сетях она назвала картину блестящей работой и предположила, что его поймут не все.
"Это удивительно, что в эпоху после MeToo жесткое разоблачение сексуального хищничества в Голливуде интерпретируют как эксплуатацию. Уверена, что Эндрю Доминик искренне хотел рассказать историю Нормы Джин", — заявила писательница.
Рейтинг фильма на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes по состоянию на 3 октября составил 43 процента - более чем половине критиков картина не понравилась. "Блондинка" вышла на Netflix 16 сентября.