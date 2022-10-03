Робби Уильямс пообещал документальный фильм о себе без правил

«Никаких правил. Большинство людей хотят сделать какую-то очищенную версию себя, потому что они боятся выдать слишком много своей реальной жизни. Зрители могут заметить подобное, а я не очень хорошо реагирую на такое как зритель, поэтому я не буду этого делать», – рассказал Уильямс.