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16 минут назад

Фильмы французского артхаусного режиссера Гаспара Ноэ приходят в Россию

Ревизор.ru

В течение октября картины будут показаны в 17 городах нашей страны.

Фильмы французского режиссера Гаспара Ноэ приходят в Россию
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Фильмы Гаспара Ноэ "Вихрь", Бертрана Бонелло "Кома" и другие проекты зарубежных режиссеров, считающихся представителям артхауса, начинают шествие по России. Как сообщила сегодня, 3 октября, пресс-служба дома культуры "ГЭС-2", в этих стенах трансляция пройдет с 4 по 22 октября. С 14 по 23 октября эти же ленты будут демонстрировать еще в 16 городах России в программе "Артхаус: Эпизод 1". Первый эпизод проекта завершится в уральской столице 21–23 октября.

По данным пресс-службы, артхаусный проект состоит из четырех эпизодов, которые должны состояться поэтапно до конца 2023 года. Каждый этап имеет свою тему, вокруг которой выстроят кинопрограмму и публичные дискуссии в целях исследования киноаудитории, взаимодействия с сообществом и вовлечения его в сопрограммирование. Так, сеансы в "ГЭС 2" раскрывают проблему отсутствия в современном обществе взаимопонимания и поиску возможности диалога.

Также в проекте значатся ленты "Нитрам" Джастина Курзеля, "Дела человеческие" Ивана Атталя, "Под облаками" Жюли Лекустр и Эммануэля Марре, "Больше чем никогда" Эмили Атеф. Фильм Квентина Дюпье "Невероятно, но факт" станет достоянием только региональной программы.

Программу "Артхаус: Эпизод 1" Дом культуры "ГЭС-2" готовит вместе с творческим объединением Arthouse.

Фильмы,Эмили Атеф,Квентин Дюпье,Иван Атталь,Бертран Бонелло,Гаспар Ноэ,
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