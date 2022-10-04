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2 часа назад

От «Дюны» до «Прибытия»: лучшие фильмы Дени Вильнева

Газета.Ru

Автор блокбастеров «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнев начинал карьеру в независимом кинематографе. Закончив киноотделение Университета Квебека в Монреале, он начал снимать короткометражки, и занимался этим почти все 1990-е годы. В 1998-м вышел на экраны полнометражный дебют Вильнева – «32-е августа на Земле», философская картина о смысле жизни и зачатии в пустыне.

1/9 «32-е августа на Земле» (1998)
Фото: Max Films Productions Inc.
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2/9 «Этажом выше» (2008)
Фото: Phi
3/9 «Пожары» (2010)
Фото: Sony Classics
4/9 «Пленницы» (2013)
Фото: Warner Bros.
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5/9 «Враг» (2013)
Фото: A24
6/9 «Убийца» (2015)
Фото: Lionsgate
7/9 «Прибытие» (2016)
Фото: Paramount
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8/9 «Бегущий по лезвию 2049» (2017)
Фото: Warner Bros.
9/9 «Дюна» (2021)
Фото: Warner Bros.

После этого Вильнев снимал психологические драмы и триллеры – до 2014 года, когда ему предложили снять брутальный криминальный боевик «Сикарио» («Убийца») про войны мексиканских наркокартелей с Бенисио дель Торо в роли колумбийского киллера. Спустя пару лет вышел фильм Дени Вильнева «Прибытие», научно-фантастическая история о пришельцах.

Критики и публика высоко оценили картину, а Американская киноакадемия присудила «Прибытию» статуэтку Оскар за лучший звуковой монтаж.

«Мне хочется думать, что я все еще учусь своему ремеслу и что с работой над каждым фильмом я узнаю нечто новое. Если когда-нибудь я и почувствую, что полностью изучил доступные мне инструменты и приемы, может, тогда меня и можно будет назвать мастером. Но пока что это не так», — говорил режиссер журналу Hollywood Reporter.

3 октября ему исполнилось 55 лет.

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