6 вдохновляющих кинолент, разрушающих стереотипы о возрасте

Преклонные годы бывают разными — одинокими и семейными, размеренными и наполненными приключениями, а риторика в стиле «после очередного десятка лет жизнь подходит к концу» уже давно неактуальна. Главное — принимать свой возраст, ведь психологи давно твердят нам о том, что именно в принятии кроется секрет счастливой жизни, сколько бы лет вам ни было. Вместе с онлайн-кинотеатром KION, который выпустил необычный проект «Дедлайн» о людях преклонного возраста, мы выбрали фильмы о том, какой на самом деле разной может быть старость.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1 «Дедлайн»

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Героями нового документального проекта KION и режиссера Евгения Григорьева стали люди 60+, которые нашли хобби в преклонном возрасте, живут полной жизнью и занимаются любимым делом несмотря на множество стереотипов вокруг. Искать персонажей авторы фильма отправились в модельное агентство «Олдушка», которое работает с моделями преклонного возраста, однако ориентировались они не на внешность и модельную карьеру, а на необычные истории. Оказалось, что в «Олдушке» работают нетривиальные личности: начавшая заниматься стендапом в 74 года Ирина Белышева, меломан и поклонник Серебряного века Юрий Тарасов, художник Виктор Сосновцев и другие герои, для которых возраст — не больше, чем просто цифра.

2 «За сигаретами»

Урожденная Катрин Фабьен Дорлеак, она же великолепная Катрин Денев — впечатляющий пример иконы прошлого, которая к своим 78 годам остается актрисой, тщательно следящей за имиджем и выбирающий только те сценарии, которые ей действительно нравятся. «За сигаретами» Эмманюэль Берко — трогательная комедия о том, что после 60 жизнь только начинается. Дела у бывшей королевы красоты Бетти не очень: вдобавок к долгам, которые растут с каждым днем, и постоянным укорам матери, Бетти узнает о предательстве любимого человека. Посреди рабочего дня героиня срывается, садится в свой старенький «Мерседес» и отправляется на другой конец города, чтобы купить сигарет. Она еще не подозревает, что ее небольшая поездка перерастет в настоящее приключение, которое изменит жизнь к лучшему.

3 «Здравствуйте, меня зовут Дорис»

Американский инди-фильм с 69-летней Салли Филд в главной роли расскажет о том, что выйти из зоны комфорта, встряхнуться и попробовать жить иначе можно в любом возрасте, стоит лишь разрешить себе это. Героиня комеди, 60-летняя Дорис, похоронила мать, за которой она ухаживала чуть ли не половину своей жизни. Только сейчас Дорис поняла, что все это время она жила не для себя и не так, как она хочет. Открыв глаза и оглядевшись по сторонам, женщина внезапно влюбляетсяв молодого парня, и, прислушиваясь к совету гуру по мотивации, решает с ним переспать, чтобы начать новый этап.

4 «Элис»

В этом фильме француженки Жозефин Макеррас речь пойдет о женщине еще не пенсионного возраста — Элис чуть больше сорока — однако героиня окунается в мир, где правит молодость, и рушит стереотипы о пятом десятке жизни. В семейной жизни Элис все было хорошо, но однажды она узнала, что ее муж зависим от эскорт-услуг. Посчитав, сколько денег из семейного бюджета ее благоверный потратил на проституток, Элис ужаснулась и не придумала ничего лучше, чем самой податься в эскортницы. Оказалось, что типаж Элис очень редок и оттого востребован. Героиня начинает новую жизнь среди абсолютно непохожих на нее людей.

5 «Старики-разбойники»

Трагикомедия Эльдара Рязанова с Юрием Никулиным, Андреем Мироновым, Евгением Евстигнеевым и другими суперзвездами советского кино вшита в культурный код всех, кто родился в Советском Союзе, но даже спустя десятилетия она остается понятной и становится родной для всех зрителей. Начальство пытается отправить следователя Мячикова на заслуженный отдых, но на самом деле без пяти минут пенсионера хотят подвинуть ради нового протеже. Только неугомонный борец с преступностью решает во что бы то ни стало доказать свою профпригодность, пусть даже для этого придется сфабриковать дело. Законопослушный старичок превращается в разбойника и отчаянно сражактся за право жить полноценной жизнью.

6, 7 «Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических» и «Отель «Мэриголд»: Заселение продолжается»