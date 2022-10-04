Никоненко рассказал о своем участии в фильме «Победитель»

«Может быть, увидите меня скоро в фильме «Победитель». В этом году снимали картину о создании машины «Победа». Я там сыграл владельца автомобиля. Хотя я за рулём полвека, в жизни «Победу» никогда не водил, только в кадре. Эта машина создавалась ещё при Сталине, после войны. Иосиф Виссарионович тогда спросил у конструктора: «А как будет называться машина?» — «Родина». Сталин с сарказмом поинтересовался: «И почём будем продавать Родину?» — сказал Никоненко в интервью «Российской газете».