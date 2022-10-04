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25 минут назад

Сценарий Андрея Тарковского к фильму «Зеркало» выставлен на торги

Говорит Москва

Аукцион состоится 6 октября, сообщает пресс-служба Аукционного дома «Литфонд».

Сценарий Тарковского к фильму «Зеркало» выставлен на торги
Фото: Кадр из фильма "Зеркало"Кадр из фильма "Зеркало"

Это самый дорогой лот: стартовая цена составляет 1 млн 800 тысяч рублей. Это самая ранняя редакция машинописного сценария от 1972 года. Экземпляр состоит из 76 листов и содержит многочисленные рукописные правки.

Также на торги выставлены первая книга Марины Цветаевой «Вечерний альбом: стихи» 1910 года (стартовая цена 330 тысяч рублей), издание с развёрнутыми автографами Бориса Пастернака «Девятьсот пятый год» 1927 года (95 тысяч рублей) и манифест с автографом Иосифа Сталина.

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