Сценарий Тарковского к фильму «Зеркало» выставлен на торги

Это самый дорогой лот: стартовая цена составляет 1 млн 800 тысяч рублей. Это самая ранняя редакция машинописного сценария от 1972 года. Экземпляр состоит из 76 листов и содержит многочисленные рукописные правки.

Также на торги выставлены первая книга Марины Цветаевой «Вечерний альбом: стихи» 1910 года (стартовая цена 330 тысяч рублей), издание с развёрнутыми автографами Бориса Пастернака «Девятьсот пятый год» 1927 года (95 тысяч рублей) и манифест с автографом Иосифа Сталина.