3 фильма про детей, которые впечатлят взрослых

Подчас фильмы про детей создаются отнюдь не для детской аудитории. Многие из них придутся по душе взрослым и, возможно, даже войдут в число любимых. "Рамблер" выбрал несколько картин, повествующих о детях, которые никого не оставят равнодушным.

Фото: Кадр из фильма "Королевство полной луны" Кадр из фильма "Королевство полной луны"

"Инопланетянин", 1982

Стивен Спилберг воплотил на экране свою детскую фантазию о воображаемом друге – инопланетном существе.

Однажды группа безобидных пришельцев случайно забывает на Земле одного из своих соплеменников. С потерянным пришельцем знакомится 10-летний Эллиот, и они начинают дружить. Вот только в их дружбу то и дело норовят вмешаться американские военные, которые повсюду разыскивают инопланетянина.

"Королевство полной луны", 2012

Действие картины Уэса Андерсона разворачивается в 60-е годы XX века. Сэм и Сьюзи – влюбленные подростки. Он сирота, от которого отказались приемные родители, она – замкнутая девочка, живущая в мечтах о сказочной стране. Вместе герои решают сбежать из-под присмотра взрослых, но на поиски детей отправляются местный шериф и бойскауты.

"Проект «Флорида»", 2017

Кадр из фильма "Проект "Флорида"