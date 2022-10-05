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4 часа назад

3 захватывающих фильма про детей, которые впечатлят взрослых

Мира Маркина

Подчас фильмы про детей создаются отнюдь не для детской аудитории. Многие из них придутся по душе взрослым и, возможно, даже войдут в число любимых. "Рамблер" выбрал несколько картин, повествующих о детях, которые никого не оставят равнодушным.

3 фильма про детей, которые впечатлят взрослых
Фото: Кадр из фильма "Королевство полной луны"Кадр из фильма "Королевство полной луны"

"Инопланетянин", 1982

Кадр из фильма "Инопланетянин"

Стивен Спилберг воплотил на экране свою детскую фантазию о воображаемом друге – инопланетном существе.

Однажды группа безобидных пришельцев случайно забывает на Земле одного из своих соплеменников. С потерянным пришельцем знакомится 10-летний Эллиот, и они начинают дружить. Вот только в их дружбу то и дело норовят вмешаться американские военные, которые повсюду разыскивают инопланетянина.

"Королевство полной луны", 2012

Действие картины Уэса Андерсона разворачивается в 60-е годы XX века. Сэм и Сьюзи – влюбленные подростки. Он сирота, от которого отказались приемные родители, она – замкнутая девочка, живущая в мечтах о сказочной стране. Вместе герои решают сбежать из-под присмотра взрослых, но на поиски детей отправляются местный шериф и бойскауты.

"Проект «Флорида»", 2017

Кадр из фильма "Проект "Флорида"

Трагикомедия независимого режиссера Шона Бэйкера рассказывает историю девочки Муни и ее мамы Хейли. Последней в роли матери-одиночки приходится нелегко и, пытаясь хоть как-то прокормить себя и дочь, героиня начинает торговать своим телом. Тем временем Муни предоставлена сама себе: она заводит друзей, исследует окрестности и мечтает сбежать в Диснейленд.

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