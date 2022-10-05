Вышел трейлер фильма "Жестокая ночь" с Дэвидом Харбором

По сюжету ленты в канун Рождества Санта-Клаус (Харбор) доставляет подарки в дом богатой семьи. Одновременно туда врывается отряд наемников, с которыми герой вынужден сразиться.

Помимо Харбора в картине снялись Джон Легуизамо («Супербратья Марио») и Беверли Д'Анджело («Дочь шахтера»). Режиссером «Жестокой ночи» выступил норвежец Томми Виркола, наиболее известный по комедийному хоррору «Операция «Мертвый снег» о встрече студентов с солдатами вермахта, превратившимися в зомби. Сценарий ленты написали Патрик Кейси и Джош Миллер («Соник в кино»).