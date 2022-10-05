Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
2 часа назад

Вышел трейлер фильма "Жестокая ночь" с Дэвидом Харбором в роли Санты с кувалдой

Газета.Ru

Кинокомпания Universal показала трейлер комедийного триллера «Жестокая ночь» со звездой сериала «Очень странные дела» Дэвидом Харбором в главной роли.

Вышел трейлер фильма "Жестокая ночь" с Дэвидом Харбором
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету ленты в канун Рождества Санта-Клаус (Харбор) доставляет подарки в дом богатой семьи. Одновременно туда врывается отряд наемников, с которыми герой вынужден сразиться.

Помимо Харбора в картине снялись Джон Легуизамо («Супербратья Марио») и Беверли Д'Анджело («Дочь шахтера»). Режиссером «Жестокой ночи» выступил норвежец Томми Виркола, наиболее известный по комедийному хоррору «Операция «Мертвый снег» о встрече студентов с солдатами вермахта, превратившимися в зомби. Сценарий ленты написали Патрик Кейси и Джош Миллер («Соник в кино»).

«Жестокая ночь» выйдет в американский прокат 2 декабря.

Фильмы,Беверли Д'анджело,Патрик Кейси,Джон Легуизамо,Дэвид Харбор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители