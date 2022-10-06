Назван самый ожидаемый мультфильм осени

Мы рассказываем, а вы смотрите. Не так давно Тлум.Ру представил подборку из 7 осенних мультфильмов. Подводим итоги зрительского голосования и разбираемся вместе, какую новинку ждут больше всего.

Фото: tlum.ru tlum.ru

№ 7: «Мармадюк» Открывает наш список непослушный и шаловливый пёс Мармадюк. Напоминаем, что смотреть его будем онлайн, не в кинотеатрах.

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№ 6: «Турбозавры, вперёд!» Лето, брат и сестра, динозавры-трансформеры. Тот самый мультфильм для юных фантазёров. Читайте наш обзор — почему стоит посмотреть сборник историй всей семьёй, без спойлеров, обещаем.

№ 5: «Царство против разбойников» Мультфильм тайна и загадка. Что известно точно — будет миролюбивый Царевич, будут нанятые им актёры, и будет возможность пересмотреть взгляды на мир, которыми усиленно делится предыдущее поколение. В общем, раздор в спокойной царской жизни, ох уж эта молодёжь.

№ 4: «Красная Шапочка» Сказок много не бывает, тем более, когда речь идёт о самой Красной Шапочке. Ей выпадет шанс узнать больше о своём отце, который являлся прославленным охотником на волков. Ау, Бабушка, ты ждёшь? А уши у тебя обычного размера или нетипично большие?

№ 3: «Уэнделл и Уайлд» Генри Селлик, Netflix, демоны и монашка — если вы не успели посмотреть хотя бы один из трейлеров мультфильма, сейчас самое время. Потусторонняя жутька, острый юмор и подростки в центре сюжета, будто бы им без того проблем недостаточно. Ждём настоящего настроя на Хэллоуин — он не за горами.

№ 2: «Барби: Сила русалки» Вот уж точно — истории о Барби никогда не устаревают. Где она только не была, в кого только не превращалась. Индустрия создания детских кукол значительно продвинулась, как и стала разнообразнее фанатская база. Последнюю регулярно поддерживают аниматоры, создавая новые истории. В этот раз появится возможность отправиться в подводное путешествие в компании двух героинь.

№ 1: «Большое путешествие. Специальная доставка» Первое место заняла история о компании животных, отправляющихся открывать новые горизонты. В ожидании выхода истории в прокат можнт пересмотреть приквел, медленно вспоминая, как и кого зовут и в чём же эти буквально разношёрстные создания сходятся.