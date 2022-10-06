4 хоррора, которые лучше не смотреть в одиночку

Хорроры из этой подборки не похожи на типичные фильмы ужасов, к которым мы привыкли, а потому они способны испугать даже самых искушенных любителей жанра. Подробнее о картинах, которые не стоит смотреть в одиночестве – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Ребенок Розмари" Кадр из фильма "Ребенок Розмари"

"Ребенок Розмари", 1968

Легендарная картина Романа Полански, удостоившаяся "Оскара", повествует историю бездетной пары Розмари и Гая. После переезда чета знакомится со странными соседями, которые то и дело пытаются завязать с парой дружбу. А Розмари в скором времени начинают посещать жуткие видения.

"Плетеный человек", 1973

Кадр из фильма "Плетеный человек"

Полицейские инспектор сержант Гови прибывает на остров Саммерайленд, чтобы расследовать таинственное исчезновение девочки-подростка. Вот только жители острова ведут себя крайне странно и не спешат содействовать следствию: одни говорят, что не знают пропавшую, другие уверяют, что она давно умерла. Вдобавок к этому главный герой выясняет, что все жители острова практикуют ритуалы кельтского язычества.

"История двух сестер", 2003

Кадр из фильма "История двух сестер"

Две сестры возвращаются домой к отцу и мачехе после продолжительного пребывания в психиатрической лечебнице. Обстановка в доме напряженная, девочкам не удается наладить контакт с мачехой, и к тому же они замечают, что в их жилище происходят странные вещи.

"Реинкарнация", 2018