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2 часа назад

4 хоррора, которые лучше не смотреть в одиночку

Мира Маркина

Хорроры из этой подборки не похожи на типичные фильмы ужасов, к которым мы привыкли, а потому они способны испугать даже самых искушенных любителей жанра. Подробнее о картинах, которые не стоит смотреть в одиночестве – в материале "Рамблера".

4 хоррора, которые лучше не смотреть в одиночку
Фото: Кадр из фильма "Ребенок Розмари"Кадр из фильма "Ребенок Розмари"

"Ребенок Розмари", 1968

Кадр из фильма "Ребенок Розмари"

Легендарная картина Романа Полански, удостоившаяся "Оскара", повествует историю бездетной пары Розмари и Гая. После переезда чета знакомится со странными соседями, которые то и дело пытаются завязать с парой дружбу. А Розмари в скором времени начинают посещать жуткие видения.

"Плетеный человек", 1973

Кадр из фильма "Плетеный человек"

Полицейские инспектор сержант Гови прибывает на остров Саммерайленд, чтобы расследовать таинственное исчезновение девочки-подростка. Вот только жители острова ведут себя крайне странно и не спешат содействовать следствию: одни говорят, что не знают пропавшую, другие уверяют, что она давно умерла. Вдобавок к этому главный герой выясняет, что все жители острова практикуют ритуалы кельтского язычества.

"История двух сестер", 2003

Кадр из фильма "История двух сестер"

Две сестры возвращаются домой к отцу и мачехе после продолжительного пребывания в психиатрической лечебнице. Обстановка в доме напряженная, девочкам не удается наладить контакт с мачехой, и к тому же они замечают, что в их жилище происходят странные вещи.

"Реинкарнация", 2018

Кадр из фильма "Реинкарнация"

После смерти бабушки, страдавшей раздвоением личности и доставлявшей немало хлопот домочадцам, семья Грэхемов надеется начать жизнь с чистого листа. Однако вскоре вследствие несчастного случая погибает маленькая Чарли, и жизнь героев превращается в настоящий ад.

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