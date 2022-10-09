Кино 1980-х: почему "Роковое влечение" берет за душу даже спустя 35 лет

Эротический триллер Эдриана Лайна "Роковое влечение" вышел на экраны в 1987 году. Однако даже по прошествии 35 лет картина по-прежнему воспринимается свежо и актуально: от просмотра невозможно оторваться, а послевкусие спустя два часа фильма остается еще как минимум на несколько дней.

Фото: Кадр из фильма "Роковое влечение" Кадр из фильма "Роковое влечение"

Драму Лайна хочется обсуждать, анализировать и пересматривать. Подробнее о том, почему на "Роковое влечение" не стоит жалеть времени – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Поначалу кажется, что "Роковое влечение" – классическая мелодрама об изменщике-муже, его любовнице и страдающей жене. Однако вскоре становится понятно, что триллер Лайна не столько про мимолетную интрижку, сколько про одержимость и ее шокирующие последствия.

По сюжету адвокат Дэн Галлагер изменяет супруге с развязной Алекс Форрест. После случившегося Галлагер жаждет вернуться к семейному очагу и оборвать контакт с Форрест, но у нее свои планы на юриста. Героиня буквально начинает сходить с ума по возлюбленному, но, не найдя взаимности, она решает испортить жизнь и Дэну, и его семье.

Актерский состав

Безусловно, успех "Рокового влечения" во многом обеспечил безукоризненный актерский состав. Роль неверного мужа досталась Майклу Дугласу, а в безумную соблазнительницу перевоплотилась Гленн Клоуз.

Последняя достойна отдельных оваций – сложно спорить с тем, что именно ее актерская игра стала визитной карточкой фильма. Клоуз удалось максимально вжиться в роль психопатки, готовой на все ради обожаемого мужчины. И вместе с тем она смогла передать на экране чарующую, но вместе с тем пугающую сексуальность. И это все при том, что актриса в конце 80-х не вписывалась в пресловутые стандарты красоты.

Что любопытно, когда агент Клоуз впервые позвонил авторам картины сказать, что актриса готова исполнить главную роль, ему передали, что Гленн не подходит на эту роль. Такого же мнения был и режиссер Эдриан Лайн, но позже он поменял свое мнение.

Признание

Картина сыскала не только хвалебные отзывы кинолюбителей, но и профессионалов. В 1988 году она была номинирована на шесть "Оскаров" за "Лучший фильм", "Лучшую женскую роль", "Лучшую женскую роль второго плана", "Лучшего режиссера", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучший монтаж".